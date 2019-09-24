"الخرباوي": المقاول الهارب شخصية عبثية من اختراع الإخوان

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قال الكاتب ثروت الخرباوي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يدير تحركات الجماعة من إنجلترا.
وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان استعانوا بالمقاول الهارب محمد علي ذو الشخصية العبثية لتشويه صورة مصر.
وتابع: "البعض تعاطف مع وائل غنيم ظنا أنه فقد عقله، وهذا خطأ كبير، ما يحدث من غنيم ومحمد علي مقصود ومخطط"، مؤكدا أن محمد علي ووائل غنيم يستهدفان إثارة الغضب والتوتر بين المصريين.
واختتم: "قنوات الإخوان بمثابة العجل الذي له خوار، والشعب أصبح لديه وعي بتزييفها للحقائق".


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