» شاهد.. اعترافات مثيرة للمتهم بمراقبة استراحة المعمورة

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أذاع الإعلامي عمرو أديب، اعترافات أحمد إمام نجم عضو لواء الثورة الإخواني المتهم بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام القناصة.
وجاء خلال برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي" مصر، في اعتراف الإرهابى إنه انضم لتنظيم الإخوان بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أنه شارك بعد عزل مرسي في اعتصام رابعة.
وأوضح أنه انضم للواء الثورة الإخواني في عام 2017 وحصل على دورات استخدام السلاح الآلي ورصد الأهداف، حيث رصد في بادئ الأمر شخصية مهمة تمر بمنطقة المهندسين قبل تكليفه بمراقبة استراحة رئاسة الجمهورية من شقة تابعه للتنظيم بالمعمورة عن طريق كاميراتي تصوير.


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