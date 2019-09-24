» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

أحمد عادل شعبان
قبّلت الفنانة شيرين عبد الوهاب يد زوجها المطرب حسام حبيب أثناء وجودها في حفل بالمملكة العربية السعودية.
قالت شيرين أثناء الحفل :" كلنا بنمر بفترات صعبة وأنا إنسانة .. لكن أنا جيت النهاردة عشانكوا عشان انتوا عايزيني أجي"، من ثم طلبت من حسام الصعود على خشبة المسرح والحديث بدلاَ منها حتى لا تلحق بها الأزامات مجددًا، وقامت بتقبيل يده بلافته رومانسية منها.
وتحدث زوجها حسام حبيب ، مهنئا السعودية في يومها الوطني رقم 89 ، مؤكدًا أنه يعتبر السعودية بلده الثاني.
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#شيرين_عبدالوهاب تقبل يد زوجها على المسرح، وهذا ما قاله #حسام_حبيب عن السعودية ومصر... @sherine @hossamhabib . . . . . . . . #sherineabdelwahab #arab_celebrities_1 #egypt #ksa #سعودية #يمن #سوريا #الاردن #العراق #الكويت #الخليج #عمان #قطر #السعودية #اليمن #مشاهير_عرب #مشاهير #شيرين_عبدالوهاب #فنانين#فنانات#شعراء_العراق#تصويري#مصورين##اكسبلور#iraq#بغداد#العراق#السعودية#الامارات#عراقي
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