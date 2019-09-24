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كاتبة شهيرة: سأبيع منزلي لإنقاذ نجلي الفنان من زوجته

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أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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وكشفت البنبي أرملة الممثل الراحل عبد الله محمود أنها عرضت مسكنها الذي تقيد فيه للبيع لدفع مبلغ 800 ألف جنيه لسارة نخلة بدلا عن سجن ابنها، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".

وقالت البنبى أن هذه الخطوة ليست سهلة عليها خاصة أن المنزل يحمل ذكريات أجمل أيام حياتها، لكنها لن تسمح بسجن نجلها أيا كانت التضحيات.

وتابعت أنها تبحث بالفعل عن سكن أقل.

ومن ناحية أخرى، كانت محكمة جنح أكتوبر، أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وكان أحمد عبد الله محمود تقدم بالمعارضة على حكما غيابيا أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وكشف أحمد عبد الله محمود أنه يتواجد في منزله ولم يتم حبسه، وسوف يقوم بعمل استئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين في القضية التي رفعتها ضده زوجته السابقة سارة نخلة بخيانة الأمانة وعدم سداد إيصال أمانة، حسب موقع "البوابة".
كشفت الكاتبة الصحفية حنان البنبي أنها بصدد بيع منزلها لإنقاذ نجلها الفنان أحمد عبدالله محمود من الحبس بعد صدور حكم ضده بسبب قضية رفتعتها ضده زوجته سارة نخلة.

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