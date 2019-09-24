دانيال عن عدم تصويته لصلاح بسبب "ديانته": صوت لـ"ماني" المسلم

تفاجأ الجمهور المصري بعدم تصويت الصحفي المصري هاني دانيال للنجم محمد صلاح في استفتاء "ذا بيست" الذي تنظمه الفيفا .





و أكد هاني دانيال، صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم.





وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقا على الثنائي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كرستيانو رونالدو، بينما جاء صلاح في المركز الرابع.





وقال دانيال الموجود حاليًا في برلين، في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي موقف شخصي ضد محمد صلاح، لقد قمت باختياره العام الماضي في المركز الأول دون أي مشكلة" بحسب "مصراوي".





وأضاف: "لقد كتبت في عنوان تقرير الصحفي بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا أن صلاح تميمة الحظ وأشدت به، الأمر ليس شخصيًا كما يتصوره البعض".





وأكمل: "وجدت هذا العام أنه من الصعب تجاهل ما قدمه لاعب مثل ماني، لقد تقاسم مع صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بجانب تتويجه مع ليفربول بدوري الأبطال، وما رجح كفته ما حققه ماني مع منتخب بلاده بأمم إفريقيا".





واستمر: "المزاج العام إعلاميًا كان يتجه لصالح فان دايك عكس الموسم الماضي، كان الجميع يتحدث عن صلاح، وأرقام أصوات الإعلاميين تحديدًا تؤكد ذلك، لقد تفوق الهولندي على ميسي وكريستيانو، لكن لم أمنحه صوتي".





وتابع: "قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضا تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصيًا هذا الأمر؟، اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام ووضعت مقارنات بين ميسي ورونالدو وفان دايك وصلاح وماني سواء مع الأندية او المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب".





وصرح: "صوتي لم يؤثر سلبا على صلاح كما يتصور البعض، الفارق بينه وبين كريستيانو 10% من إجمالي التصويت الخاص باللاعبين والمدربين والجماهير والإعلاميين وليس مجرد 10 نقاط، صلاح لم يتواجد في تشكيل العام، وهذا ليس لي علاقة به أيضا، اختيار تشكيل العام يكون من اختصاص جمعية اللاعبين المحترفين، وله طرق أخرى في عملية التصويت".





وشدد: "لا يوجد موقف شخصي تجاه صلاح، فقط وجدت أنه من الظلم تجاهل ما قدمه ماني طوال العام، لم أمنح صوتي لفان دايك رغم أن المزاج العام في صالحه وهو يستحق أيضًا، لماذا لم يتم الإشارة إلى أنني حجبت عنه نقاطي؟".





وأوضح: "وجدت رسالة من أحد الاشخاص بأنني لم أصوت لصلاح بسبب الديانة، الأمر مضحك، أعتقد أن ماني مسلم أيضا، لا أضع تلك الأمور في حساباتي".





وأتم دانيال قائلا: "قبل أيام من الحفل وإعلان التصويت والنتائج، أعلنت أنني اعتذرت فيما يخص التصويت في السنوات المقبلة بالجائزة، اكتفيت بأربعة مرات، التجربة رائعة، وأريد منح الفرصة لزميل آخر".



