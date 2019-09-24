الجندي: هقدم شكوي في عمرو أديب

24 سبتمبر 2019 - 09:20 ص





سخر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مؤيدي جماعة الإخوان بعد الخداع الذي تعرضوا له من الإعلامي عمرو أديب، فى برنامجه ، بعد أن أعلن عن استضافة محمود السيسي ، والهجوم الذي شنه أتباع الجماعة على الضيف باعتباره نجل الرئيس السيسي ثم تبين أنه لا ليس نجل الرئيس بل مؤسس صيدليات 19011.



وقال" الجندى" خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "القفا اللى خدوه الإخوان والمأجورين سمعناه وإحنا قاعدين فى بيوتنا، اللى عمله عمرو ده شغل ولاد البلد الصح، الرجالة، وجع قفا الإخوان ". ‎



وأضاف الجندي: "أنا هقدم شكوى فى عمرو أديب، أول مرة أشوف واحد يضرب 30 قفا فى ثانية واحدة، على وجوه أصحاب أجندات القنوات المعادية، كانت حفلة عاشتها مصر والدول المجاورة، ورانا بشكل عملى، ظهر إعلامى مقاتل عبقرى فذ".

