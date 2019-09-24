  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
رونالدو

أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

سعودية

"رقصة سعودية" تثير ضجة في اليوم الوطني للمملكة

حريق

فاجعة بالجزائر.. حريق بمستشفى ينهي حياة 8 أطفال رضع

قبر

غضب لبناني بسبب نبش قبر طفل سوري

الشيخ خالد الجندى

الجندي: هقدم شكوي في عمرو أديب

جماهير الاهلى

الأهلى وكانوسبورت بـ «السلام» بحضور 5 آلاف مشجع

دولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

صلاح و دانيال

دانيال عن عدم تصويته لصلاح بسبب "ديانته": صوت لـ"ماني" المسلم

محمد صلاح

الأصوات العربية تخذل محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

محمود الخطيب

تصرف مفاجيء من الخطيب مع والد الطفل الزمالكاوي المتوفي

فاجعة بالجزائر.. حريق بمستشفى ينهي حياة 8 أطفال رضع

عرب وعالم

حريق
حريق

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بمكة المكرمة.. ينهي حياة "حماته" بـ 5 رصاصات

#

"التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية

#

مربية أطفال تجبرهم على أكل القيء

حريق

الجزائر

مستشفى الوادي

8 رضع

استيقظ الشارع الجزائري على فاجعة، حيث لقي  8 أطفال حديثي الولادة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء حريق شب بمستشفى في ولاية الوادي.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الحريق شب بجناح الولادة بمستشفى "الأم بشير بن ناصر" بولاية الوادي.

وذكرت الصحيفة أن الوفيات الثمانية هم مواليد جدد، حيث تعرضوا لاحتراق كلّي، مما جعل التعرف عليهم أمراً صعباً، بحسب مصادر الصحيفة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأسباب الأولية للحريق هو شرارة كهربائية.

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم فريق الإسعاف قوله  : إن الفريق تمكن من إنقاذ 11 طفلاً حديث الولادة، و107 سيدة و28 من العاملين بالجناح داخل المستشفى، الذي يقع على بعد 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وأضاف أن وفيات الأطفال نجمت عن الحروق وصعوبة التنفس، جراء الحريق الذي شب حوالي الساعة 03:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:50 غرينتش).

وتوافدت عائلات الضحايا على جناح الولادة، حيث يعاني معظمهم من حالات هيستيرية، بحسب الصحيفة.

كما أشار المصدر إلى أن هناك تكتماً كبيراً في إعطاء المعلومات، مشيراً إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المستشفى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول دولة عربية.. مواصفة قياسية لعلم السعودية
» بعثة "الدراويش" تطير إلى تونس لمواجهة أهلى بنى غازى
» كوب واحد من هذا المشروب يعالج آلام العظام والمفاصل
» الزمالك بدون راحة استعدادا لبطل السنغال
» تعليق ناري من "إيتو" على خسارة "صلاح" لجائزة "ذا بيست"
» فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."
» كاتبة شهيرة: سأبيع منزلي لإنقاذ نجلي الفنان من زوجته
» كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة
» سبب صادم وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات
» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية