أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

24 سبتمبر 2019 - 09:57 ص

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الثالث على التوالى.

ونشر رونالدو صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة".

وواصل "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع فى اعتبارك أنه بعد الليل يأتى دائمًا الفجر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن فوز ليونيل ميسي بالجائزة، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.