  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
رونالدو

أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

سعودية

"رقصة سعودية" تثير ضجة في اليوم الوطني للمملكة

حريق

فاجعة بالجزائر.. حريق بمستشفى ينهي حياة 8 أطفال رضع

قبر

غضب لبناني بسبب نبش قبر طفل سوري

الشيخ خالد الجندى

الجندي: هقدم شكوي في عمرو أديب

جماهير الاهلى

الأهلى وكانوسبورت بـ «السلام» بحضور 5 آلاف مشجع

دولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

صلاح و دانيال

دانيال عن عدم تصويته لصلاح بسبب "ديانته": صوت لـ"ماني" المسلم

محمد صلاح

الأصوات العربية تخذل محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

محمود الخطيب

تصرف مفاجيء من الخطيب مع والد الطفل الزمالكاوي المتوفي

أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

الرياضة

رونالدو
رونالدو

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

#

أول تعليق لـ"بن سلمان" بعد استهداف أرامكو

#

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

#

"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

العالم

ميسي

أفضل لاعب

كرة ذهبية

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الثالث على التوالى.

ونشر رونالدو صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة".

وواصل "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع فى اعتبارك أنه بعد الليل يأتى دائمًا الفجر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن فوز ليونيل ميسي بالجائزة، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول دولة عربية.. مواصفة قياسية لعلم السعودية
» بعثة "الدراويش" تطير إلى تونس لمواجهة أهلى بنى غازى
» كوب واحد من هذا المشروب يعالج آلام العظام والمفاصل
» الزمالك بدون راحة استعدادا لبطل السنغال
» تعليق ناري من "إيتو" على خسارة "صلاح" لجائزة "ذا بيست"
» فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."
» كاتبة شهيرة: سأبيع منزلي لإنقاذ نجلي الفنان من زوجته
» كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة
» سبب صادم وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات
» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية