لماذا ننسى أحلامنا بعد الاستيقاظ؟.. علماء يكشفون السر

24 سبتمبر 2019 - 09:59 ص

اكتشف علماء من جامعة ناجويا في اليابان والمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة سبب نسيان الأحلام بمجرد الاستيقاظ.

وأظهرت نتائج اختبارات أجراها فريق من العلماء على مجموعة فئران وجود خلايا تنتج هرمون تركيز الميلانين (MCH ) المسئول عن الشهية فضلاً عن قيامه بتنظيم مراحل النوم.

وقام العلماء بتنشيط خلايا (MCH ) في دماغ الفئران خلال مرحلة النوم العميق، ونتيجة عانت الفئران من صعوبة التعرف على ما شاهدته قبل نومها. وعلى العكس من ذلك، أظهرت الفئران، التي تم فيها إيقاف عمل خلايا (MCH )، أفضل نتائج اختبار.

ووفقًا للباحث المشارك في الدراسة توماس كيلداف، تظهر الأحلام أثناء مرحلة REM عندما تكون خلايا (MCH )نشطة.

وخلص العالم إلى أن "نشاط هذه المجموعة من الخلايا يمنع تخزين الأحلام، الأمر الذي يتسبب في نسيان أحلامنا بمجرد الاستيقاظ من النوم".