بوينج «737 ماكس 8» تكشف عن تعويضات ضحاياها

24 سبتمبر 2019 - 10:24 ص

أعلن المسئولون عن منح التعويضات لأسر الـ 346 شخصًا الذين قتلوا في تحطم طائرتين من طراز بوينج ”737 ماكس 8"، أمس الإثنين، إن الصندوق سيدفع 144500 دولار لكل أسرة.

ويبلغ حجم الصندوق 50 مليون دولار، فيما يبدأ قبول طلبات التعويض من أقارب الضحايا على الفور، كما لن يطلب من أقارب الضحايا التنازل عن الحق في المقاضاة كشرط مسبق للمشاركة في قبول تعويضات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن بوينج كانت قد أوقفت رحلات طائراتها من طراز ”737 ماكس 8” منذ مارس الماضي بعد تحطم طائرتين منها في كل من إثيوبيا وإندونيسيا.