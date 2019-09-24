الكويت: لن يتمكن وافد من العمل إلا بهذا الشرط

24 سبتمبر 2019 - 10:52 ص

كشف مصدر مسئول بالكويت عن أن أي وافد لن يستطيع العمل في الجهات الحكومية بصفة عامة، إلا بعد معادلة شهاداته العلمية من وزارة التعليم العالي، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

ونقلت القبس الكويتية عن هذا المصدر أن هذا الشرط الجديد يأتي في ظل دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً حيز التنفيذ بدء من 4 أغسطس الماضي.

وأضاف أن هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين، والأطباء، والفنيين، والمهندسين وغيرهم، منوها أن القانون نص على أنه «لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا او أدبية بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر».