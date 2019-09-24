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وزير الدفاع يلتقى طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة

الحياة السياسية

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المحرر العسكرى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين فى أنفسهم وأسلحتهم لكى يكونوا مستعدين دائماً للزود عن أمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى دور المعهد فى دعم منظومة التأمين الفنى للقوات المسلحة بكل الأفرع والتخصصات.

وأستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض القائد العام خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، مشيدًا بالنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل الذى يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف.



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