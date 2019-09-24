» فنانة شهيرة تعلن تلقيها تهديدًا عبر "فيس بوك"

24 سبتمبر 2019 - 11:40 ص

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن تعرضها للتهديد، من جانب شخص مجهول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها فوجئت بالأمر، وحررت محضرًا ضده لإثبات الواقعة، والوصول إليه، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار".





ورفضت الفنانة الكشف عن طبيعة التهديدات أو تفاصيل الرسائل التي تلقتها، لحين الانتهاء من الأمر، والوصول إلى الجاني.





ونشرت نشوى عبر حسابها على "فيس بوك"، صورة لحساب رجل مجهول يهددها، وعلقت: "الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه براقبني، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".







