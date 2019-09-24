  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
اموال مخبأة في مرحاض الطائرة

بمطار الخرطوم.. 21 مليون جنيه مخبأة داخل مرحاض طائرة

الابراشي

"الإبراشي": أديب لعبها زي ميسي

القرني

"القرني" يغرد بالإنجليزية.. ماذا قال عن مؤسس السعودية

ارشيف

بالصور.. نجل "ميسى" يخطف «الكاميرات» من والده

ضحك

إلزام المواطنين بالضحك 3 مرات يوميًا.. في هذه الدولة

اعتقال أعضاء لجنة توثيق انتهاكات الطلاب

فتاة تستدرج طالبا .. و تطلب فدية 2 مليون جنيه

رونالدو وصلاح

أكثر 5 مشاهير يملكون أعلى عدد متابعات على "إنستجرام"

الملك المؤسس

تعرف على "السيدة الأولى .. ملهمة " مؤسس السعودية"

الكويت

الكويت: لن يتمكن وافد من العمل إلا بهذا الشرط

شيرين عبد الوهاب

شيرين تنهار على المسرح بسبب ما قالته عن "السيسى"

نادرة.. فتاة تذرف دموعا من "الكريستال"

الصفحة الأخيرة

فتاة تذرف دموع من"الكريستال"
فتاة تذرف دموع من"الكريستال"

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

#

انتحار فتاة لرسوبها في الثانوية العامة

#

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

#

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

دموع

فتاة

نادرة

الكريستال

فوجئت ساتينيك كازاريان (22 عامًا)، بأنها عندما تبكي تذرف نحو 50 دمعة يومياً، تشبه البلورات الكريستالية بدلاً من الدموع الطبيعية، ما ترك العلماء في حيرة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعاني كازاريان، هذه الحالة منذ شهرين، وظنت في بداية الأمر أن غبارًا أصاب عينها.

ولم يتمكن أطباء العيون من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها.

وقالت كازاريان "تحولت أيامي إلى جحيم، من شدة الألم".

وأضافت: "بعض الأطباء رفضوا تصديق حالتي، فيما وصف لي البعض قطرات عين ومضادات حيوية، فشلت في التخفيف من حدة المشكلة التي أعانيها". وأرسلت عينات من البلورات لتحليلها في وزارة الصحة، لتشخيص إصابتها.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة جديدة لجهاز الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا
» نبيل شعيل يصدم الجميع: لا أريد الحديث عن هذا الفنان
» "الأمير النائم" يشارك فى احتفالات اليوم الوطني للسعودية
» فنانة شهيرة تعلن تلقيها تهديدًا عبر "فيس بوك"
» وزير الدفاع يلتقى طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة
» بـ"رقص مثير".. إعلامية شهيرة تغضب المملكة
» ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
» مدرب الاتحاد يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك
» طاقم سودانى لإدارة مباراة المصرى وبطل زنجبار
» أول دولة عربية.. مواصفة قياسية لعلم السعودية
» بعثة "الدراويش" تطير إلى تونس لمواجهة أهلى بنى غازى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية