نادرة.. فتاة تذرف دموعا من "الكريستال"

24 سبتمبر 2019 - 11:42 ص

فوجئت ساتينيك كازاريان (22 عامًا)، بأنها عندما تبكي تذرف نحو 50 دمعة يومياً، تشبه البلورات الكريستالية بدلاً من الدموع الطبيعية، ما ترك العلماء في حيرة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعاني كازاريان، هذه الحالة منذ شهرين، وظنت في بداية الأمر أن غبارًا أصاب عينها.

ولم يتمكن أطباء العيون من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها.

وقالت كازاريان "تحولت أيامي إلى جحيم، من شدة الألم".

وأضافت: "بعض الأطباء رفضوا تصديق حالتي، فيما وصف لي البعض قطرات عين ومضادات حيوية، فشلت في التخفيف من حدة المشكلة التي أعانيها". وأرسلت عينات من البلورات لتحليلها في وزارة الصحة، لتشخيص إصابتها.