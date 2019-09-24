شكوى من مجلس الأهلى ضد مرتضى منصور

24 سبتمبر 2019 - 12:12 م

تقدم مسئولو النادى الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

وذكر الأهلى فى شكواه، أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس إدارة الأهلي بعدها واعتذر عما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينة تمثل إهدارًا للقيم الأخلاقية وخروجًا عن إطار التنافس الرياضى الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية".

وكان الأهلى حقق لقب السوبر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد المباراة حدثت مشادة بين منصور وأحد مسئولى النادى الأهلى.