"رسلان" يكشف مفاجأة مدوية بشأن شائعة حريق قطار المنيا

24 سبتمبر 2019 - 12:48 م

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مفاجأة عما تم تداوله خلال الدقائق بخصوص حريق بقطار المنيا، قائلاً: إن هذه الصفحات التابعة لجماعة الإخوان هي التي روجت بأن هناك حريقًا في أحد القطارات بالمنيا.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن محطة المنيا بها كثافة ركاب عالية، مؤكدًا أن القطارات تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي ملاحظات.



وتابع، أنه كان هناك مخلفات ناتجة عن ترعة الإبراهيمية بجوار حوش البضائع بمحطة المنيا، وأنه يتم تخزين عربات الخردة في ذلك الحوش ". وأوضح أن النيران نشبت في المخلفات الزراعية خلف عربات القطارات الموجودة في حوش البضائع، معقبًا: "الحريق اشتعل في القمامة فقط.

