» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"

تعرضت الفنانة بلقيس، لانتقادات واسعة، بعد حفلها في المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني؛ فرغم كلمات الحب والمديح للمملكة، لم تسلم من الانتقادات.

وظهرت الفنانة وهي تتوجه إلى جمهور الحفل وترد على سؤال يطرح عليها منذ سنوات عن سبب حبها للسعودية، حيث قالت إنها كانت تعتبر ذلك خبيئة لا يعلمها إلا الله، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت طفلها وتقيم في هذا البلد وتحديدًا في مدينة جدة منذ 3 سنوات.

وتابعت: ”اليوم أقول الله يلوم اللي يلومني في حبي للسعودية. رجالكم رجال وحريمكم من أجمل نساء الأرض. هذه حقيقة ما يستطيع أحد ينكرها“؛ فيما انتقدها عدد من المتابعين واعتبروا أن هذا الكلام تصرح به الفنانة بلقيس في أكثر من حفل بكل دولة تزورها كنوع من المجاملة.