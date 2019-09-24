خطة سرية من "فيس بوك"

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.

ويأمل "فيس بوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغير بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.

ويخطط "فيس بوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، ويقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.