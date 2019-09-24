» بعد البكيني.. صافيناز: "اعتزلت الرقص وهشتغل طبيبة"

صدمت الراقصة صافيناز، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة أحد الأطباء، أعلنت من خلاله ساخرة أنها "اعتزلت الرقص وتنوي الاتجاه للطب"

وداعبت "صافيناز" جمهورها قائلة: "أنا بطلت رقص واشتغلت دكتورة خلاص"، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا بالعديد من التعليقات.

يذكر أن صافيناز، كانت قد كشفت منذ نحو شهر، عن أنها لن تحيي حفلات مرة أخرى في مصر، بسبب ارتفاع سعر تراخيص الحفلات والأفراح، لافتة إلى أن المكسب يذهب إلى التراخيص.