  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:59 م
بحث متقدم
نصيبي وقسمتك

بلاغ للنائب العام ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"

ارشيف

4 أسباب رجحت كفة "ميسى" على "رونالدو"

فيس بوك

خطة سرية من "فيس بوك"

سكين

رفضت معاشرته فمزق جسدها.. جريمة بشعة تهز المنوفية

اللواء محمد زكي الألفي

مستشار عسكري:"السيسي شال روحه على كتفه"

الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ هذا القرار بشأن الإمارات

فتاة العياط

تجديد حبس "فتاة العياط" في اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

تطييب

بالأرقام.. هذا ما يستخدم من العود الأصلي لتطييب المسجد الحرام

القمح

الكسب يحيل 19 متهمًا إلى الجنايات في "فساد القمح"

أشرف رسلان

"رسلان" يكشف مفاجأة مدوية بشأن شائعة حريق قطار المنيا

بعد البكيني.. صافيناز: "اعتزلت الرقص وهشتغل طبيبة"

الصفحة الأخيرة

الراقصة صافينار
الراقصة صافينار

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صافيناز بـ"البكيني" وتصدم متابعيها

#

بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل

#

شاهد.. صافيناز ترد على اتهامها بالفسق بـ"البكيني"

#

آخر ما كتبته طبيبة التخدير على "فيسبوك" قبل وفاتها أثناء تأدية عملها

انستجرام

روجينا

إنجي علي

صدمت الراقصة صافيناز، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة أحد الأطباء، أعلنت من خلاله ساخرة أنها "اعتزلت الرقص وتنوي الاتجاه للطب"

وداعبت "صافيناز" جمهورها قائلة: "أنا بطلت رقص واشتغلت دكتورة خلاص"، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا بالعديد من التعليقات.

يذكر أن صافيناز، كانت قد كشفت منذ نحو شهر، عن أنها لن تحيي حفلات مرة أخرى في مصر، بسبب ارتفاع سعر تراخيص الحفلات والأفراح، لافتة إلى أن المكسب يذهب إلى التراخيص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فاشينيستا كويتية تثر ضجة بـ كليب غنائي
» «الانضباط»: إيقاف لاعب المصري مباراتين
» بعد البكيني.. صافيناز: "اعتزلت الرقص وهشتغل طبيبة"
» إعلامية شهيرة وممثلة يثيران الجدل بـ صور جريئة
» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"
» صادم.. يتركان نجلهما في مخيم للمشردين
» من الجونة.. فيديو جديد لـ رانيا يوسف يثير الجدل
» بـ"الأحمر".. منة فضالي تشعل مواقع التواصل
» تمارين تطيل العمر 3 سنوات.. تعرف عليها
» تفوق الخيال.. فتاة تذرف دموعا من "الكريستال"
» صدمة جديدة لجهاز الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:54 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية