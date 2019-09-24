بلاغ للنائب العام ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"

تقدم شعبان سعيد، المحامي، وكيلاً عن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 12662، ضد 8 أبطال من مسلسل "نصيبى وقسمتك".

وأشار "سعيد"، إلى أن الشاكى بصفته نقيب الممثلين فوجئ بعرض المسلسل، والذى يعرض على بعض القنوات الفضائية، وذلك دون أن يكونوا أعضاء بالنقابة أو حاصلين على تصريح منها بمزاولة المهنة، وعلى الرغم من ذلك قاموا بعمل المسلسل، ولما كان ذلك يعد مخالفا ويؤثر بالسلب على أعضاء النقابة.