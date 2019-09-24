«صلاح» يحذف اسم مصر من حسابه بـ«تويتر» ويفجر مفاجأة

24 سبتمبر 2019 - 04:38 م

أزال النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صفته كلاعب منتخب مصر من على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد احتلاله المركز الرابع في أفضل اللاعبين في العالم بعد الثلاثي ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الحفل الذي أقيم في دار أوبرا “ألاسكالا” بمدينة ميلانو الإيطالية بالأمس، وقدمه أسطورة كرة القدم الهولندية، رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو.

ولم يعتمد الاتحاد الدولي صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الموعد المحدد، مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة حال وضعه من جانب الثنائي في المرتبة الأولى.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد قام باستدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب المقبل خلال شهر أكتوبر.





