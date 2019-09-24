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مدبولي يسلم عقود وحدات الإسكان ببني سويف الجديدة

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مدبولى

بنى سويف الجديدة

وحدات الاسكان

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، عقود وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، حيث قام بتسليم عدد من العقود للأسر المستحقة للوحدات السكنية بالمشروع، ثم تفقد نموذجا لإحدى الوحدات بالمشروع.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن الوحدات التي تشهدها الزيارة اليوم تتضمن 77 عمارة، بإجمالي نحو 1848 وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 متراً، تشطيب كامل.

كما استعرض الوزير مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة، وأشار الى ان المدينة تشهد تنفيذ نحو 5304 وحدات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 4080 وحدة بمنطقة الـ 77 فداناً، و 1224 وحدة ضمن مشروع ابني بيتك بمرحلتيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض من الوزير حول اجمالي مشروعات الأسكان بمحافظة بني سويف، حيثُ شهدت المرحلة الأولى تنفيذ 3460 وحدة سكنية من جانب الجهاز المركزي للتعمير، أمام جامعة النهضة ببني سويف الجديدة، تم نهو 2270 وحدة منها، وجار تنفيذ 190 وحدة. كما يتم تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية من جانب مديريات الإسكان تم نهوها، بمراكز الفشن، وبني سليمان، وبياض العرب، والعلالمة، والواسطي، وتشهد المرحلة الثانية من مشروعات الاسكان الاجتماعي تنفيذ 1800 وحدة سكنية من جانب مديريات الاسكان، تم نهو 24 منها، وتتوزع في مراكز بني سويف، وببا، والفشن، وأهناسيا، والواسطي.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشغيل الخدمات بجميع مشروعات الاسكان الاجتماعى، موجها بطرحها على القطاع الخاص لتشغيلها، مثل الوحدات الصحية، والحضانات، وخلافه.


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