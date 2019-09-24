وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

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أكد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وتابع أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وفقا لما نشرته صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققت للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء والتى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة في تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

وألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية يملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية في العالم.

وأكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التي تدور في أذهانهم، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومي.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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