» بعد حذفه اسم مصر.. رسالة قوية لـ«صلاح» عبر «تويتر»

24 سبتمبر 2019 - 05:14 م

وجه النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، مؤكدًا أن حبه لوطنه سيظل في قلبه مهما حدث.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له وفي قلبه شعب مصر والعلم المصري، معلقًا عليهًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا».

وأضاع الاتحاد المصري على محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، حيث لم يصوّت مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء بالإضافة لتصويت الصحفي المصري هاني دانيال بنقطة واحدة له.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ46 نقطة، وفان دايك بـ38 نقطة، ورنالدو بـ36 نقطة.

كان محمد صلاح تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، وقاد ليفربول للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.