» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية

24 سبتمبر 2019 - 06:22 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تبني وقفة بحسم لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء هذا خلال كلمته قبل قليل، أمام الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم.

وذكر «السيسي» أنه لا بد من إنهاء التدخلات الخارجية فى اليمن من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى.

وقال: « لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحـل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربى، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية.. في المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وتابع: «ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك، على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب، فقد طالبت مصر دائما، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء».

وأضاف: «وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين».

واستكمل: «ومن هذا المنبر، فإننى أكرر استعداد مصر، بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيمـا يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب، وأشدد في هذا الخصوص، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2354"، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الدينى».