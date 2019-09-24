قطر تعلن خشيتها من اندلاع حرب

24 سبتمبر 2019 - 07:49 م

أعربت قطر اليوم الثلاثاء عن قلقها العميق من التوترات الحالية التي تشهدها منطقة الخليج.

وقال رئيس مجلس الشورى القطري (البرلمان) أحمد بن عبد الله المحمود، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بالقلق، وتخشى اندلاع حرب في منطقة الخليج.

وأضاف المسؤول القطري «تعرب دولة قطر عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج».

وأوضح المحمود أن «قطر لا تريد أن يؤدي هذا التوتر، إلى نزاع مسلح، لأن العالم لم يعد قادرا على تحمل مواجهة جديدة في هذه المنطقة».

وتابع قائلا «نحث بشدة على ضبط النفس وكبح العواطف، والابتعاد عن أي نوع من التدخل العسكري».

كما أكد أن «أية خلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وإلا سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك خلال كلمة المسؤول القطري أمام اجتماع رؤساء البرلمانات في منطقة أوراسيا، المنعقد في مدينة نور سلطان في كازاخستان.