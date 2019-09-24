» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة

شنت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، هجومًا حادًا على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب طفلة بشدة، وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.

ونشرت ندى الكامل مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة قبل يومين، ووجهت سيلًا من السباب والشتائم الخارجة لهذا الرجل، متوعدة بقتله إن علمت بمكانه، ومؤكدة نيتها قتله، قائلة: "نفسي حد يقولي مكانه وأنا هسخر آخر لحظة في عمري وآخر قرش في جيبي عشان اقتل ابن الـ*** .. والله لاقتله .. والله لاقتله لو حد قاللي مكانه .. وابقي ست أي كلام لو معملتهاش".

يأتي ذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ثلاثة أيام، بمقطع فيديو لرجل عربي يعذب طفلة بمنتهى الوحشية.

يظهر الفيديو الرجل وهو يقوم بضرب الرضيعة بكل قوته حتى تقف على قدميها وكأنه شخص كبير يفهم ما يريده.

وطالب رواد موقع التواصل بالتحري عن الشخص الذي ظهر في الفيديو والقبض عليه من قبل سلطات بلاده.