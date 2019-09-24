العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

24 سبتمبر 2019 - 08:05 م

شهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إصدار عدة قرارات.

وقرر المجلس خلال الاجتماع الموافقة على نظام الشركات المهنية، كما أُعد مرسومًا ملكيًا بذلك.

وجاء نص القرار كما يلي:

«بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 10 / 3 ) وتاريخ 25 / 3 / 1440هـ، ورقم ( 192 / 50 ) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ ، ورقم ( 19 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك».

كما افتتح العاهل السعودي، اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1) في محافظة جدة.

وتجول العاهل السعودي في صالة المطار الذي يعد واحدا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا.

وشاهد الملك سلمان عرضا لأبرز مرافق وتفاصيل المطار.