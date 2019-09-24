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الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

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السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

عرب وعالم

الدفاعات السعودية
الدفاعات السعودية

متابعات - الطيب حسين

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كشف وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية الجبير، أن بلاده ستدرس جميع الخيارات للرد على هجوم «أرامكو».

وقال «الجبير» إن السعودية ستدرس جميع الخيارات بينها العسكرية بعد انتهاء التحقيق في هجوم «أرامكو» بحسب «روسيا اليوم».

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمنية وتم بأسلحة إيرانية.

وتعد أرامكو رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.


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