» الاتحاد الأوروبي يعلن ملاعب نهائي أبطال أوروبا حتى 2023

أمير سعد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن استضافة ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، لنهائى دورى أبطال أوروبا موسم 2020-2021.
كما كشف اليويفا عن إقامة نهائى دورى الأبطال موسم 2021-2022 فى ملعب "اليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، فيما سيستضيف ملعب "ويمبلى الشهير" فى العاصمة البريطانية لندن نهائى موسم 2022-2023.
جدير بالذكر أن نهائى الموسم الحالى سيقام فى ملعب "أتاتورك" بمدينة تاسكنبول التركية، فيما استضاف ملعب "واندا متروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد نهائى الموسم الماضى الذى توج بلقبه ليفربول الإنجليزى.
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