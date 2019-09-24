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واشنطن تحذر مواطنيها من "التوترات المتصاعدة" بالعراق

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السفارة الأمريكية في القاهرة
السفارة الأمريكية في القاهرة

المصريون ووكالات

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حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، جميع مواطني الولايات المتحدة من "التوترات المتصاعدة" في العراق، داعية إياهم إلى التزام اليقظة.
جاء ذلك غداة تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، في وقت متأخر من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، لقصف مجهول بقذيفتي هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية، دون تسجيل خسائر.
وقالت السفارة في بيان إنها تحذر جميع مواطني الولايات المتحدة من "التوترات المتصاعدة" في العراق وتدعو إلى "ضرورة التزام اليقظة".
وأضافت: "يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات المتحدة".
وشرعت القوات الأمريكية، منذ عام 2003، بعملية تحصين شديدة التأمين للمنطقة الخضراء، لكنها وإبان مغادرتها البلاد سلمت مهمة أمن المنطقة "المحصنة" إلى القوات العراقية.
وتتواجد قوات التحالف الدولي منذ عام 2014 في العراق على خلفية سيطرة تنظيم "داعش" على مساحة ثلث البلاد.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة التنظيم الإرهابي. -

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