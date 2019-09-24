ترامب مدافعا عن جونسون: لن يستقيل وأعرفه جيدا

24 سبتمبر 2019 - 10:10 م

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وجه مطالبات تدعوه للاستقالة من منصبه.



وقال ترامب خلال لقاء مع جونسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بوريس جونسون لن يستقيل.. إنه لن يذهب إلى أي مكان آخر، لا تقلقوا بشأنه، إنه محترف وأنا أعرفه جيدا"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وواجه جونسون، الثلاثاء، مطالب من المعارضة البريطانية تدعوه للاستقالة، بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بإلغاء قراره تعليق أعمال مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) لمدة 5 أسابيع.

وحاول ترامب طمأنة جونسون بعد صدور ذلك الحكم، قائلا إنه يتوقع أن يكسب رئيس الوزراء معارك قضائية أخرى مستقبلا.

وأوضح ترامب أن إدارته خسرت عدة معارك قضائية في الأشهر الأولى لها بالحكم، لكنها كسبت دعاوى كبرى أخرى في فترات لاحقة.

وقال: "لقد كسبنا العديد من القرارات، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث لك".

وكان جونسون أمر بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن بريكست.