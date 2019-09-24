  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:15 ص
بحث متقدم
فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

ترامب مدافعا عن جونسون: لن يستقيل وأعرفه جيدا

عرب وعالم

جونسون وترامب
جونسون وترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب: آرائي كانت "أقوى بكثير" من بولتون

#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

#

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

#

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وجه مطالبات تدعوه للاستقالة من منصبه.
وقال ترامب خلال لقاء مع جونسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بوريس جونسون لن يستقيل.. إنه لن يذهب إلى أي مكان آخر، لا تقلقوا بشأنه، إنه محترف وأنا أعرفه جيدا"، حسب وكالة أسوشيتد برس.
وواجه جونسون، الثلاثاء، مطالب من المعارضة البريطانية تدعوه للاستقالة، بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بإلغاء قراره تعليق أعمال مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) لمدة 5 أسابيع.
وحاول ترامب طمأنة جونسون بعد صدور ذلك الحكم، قائلا إنه يتوقع أن يكسب رئيس الوزراء معارك قضائية أخرى مستقبلا.
وأوضح ترامب أن إدارته خسرت عدة معارك قضائية في الأشهر الأولى لها بالحكم، لكنها كسبت دعاوى كبرى أخرى في فترات لاحقة.
وقال: "لقد كسبنا العديد من القرارات، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث لك".
وكان جونسون أمر بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن بريكست.
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب
» الذهب يواصل ارتفاعه لليوم الثاني ويصل لهذا السعر
» النجم الساحلي يودع البطولة العربية
» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية