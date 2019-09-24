» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط

24 سبتمبر 2019 - 10:30 م

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إقامة الدولتين الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.



وأضاف "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسبب بأضرار عالمية أكثر من أي أزمة أخرى..لم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك". وحذر ملك الأردن من استمرار الاحتلال، واصفا ذلك بــ"مأساة أخلاقية عالمية".

وشدد في الوقت نفسه أن

"دولة واحد تمارس سياسة الفصل العنصري... وصفة للصراع المستمر وليس السبيل نحو السلام"، في إشارة إلى إسرائيل.