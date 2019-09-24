» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو

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رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا
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طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة
المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
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