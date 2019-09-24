صالح لترامب: العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

24 سبتمبر 2019 - 11:56 م

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، أن العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقات بلاده مع بغداد "طويلة وجيدة".

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحث خلاله صالح وترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وأكد صالح أن "العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد إعادة الإعمار". وأضاف، أن "العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن "القضاء على داعش إنجاز كبير"، لافتًا إلى أن "علاقاتنا مع العراق طويلة وجيدة"، وفق المصدر نفسه. -

