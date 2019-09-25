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عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

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رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

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ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"

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ترامب
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ترامب يطالب بمحاكمة وزير خارجية أوباما

استنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار مجلس النواب بدء إجراءات عزله من منصبه قائلا: "ما يفعله الديمقراطيون تحرشا بالرئاسة".
وأضاف عبر "تويتر": "هم (الديمقراطيون) لم يطلعوا أبدا على نص المكالمة الهاتفية (بينه ونظيره الأوكراني)، ما يفعلونه مطاردة نتنة وتحرشا بالرئاسة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدء إجراءات محاسبة ترامب بهدف عزله، على خلفية قضية مرتبطة باتصال بينه ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من أجل حث الأخير على فتح تحقيق مع نجل نائبه السابق جو بايدن.
وصباح الثلاثاء، قال ترامب إنه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يتهمه خصومه الديموقراطيون بأنه ارتكب خلالها تجاوزات.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثل بلدنا، ولكني سمحت بأن ينشر غداً (الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني".
ويزعم ديمقراطيون أن ترامب مارس ضغوطاً على "زيلينسكي" في اتصال هاتفي، للتحقيق في الأعمال التي يديرها ابن بايدن في أوكرانيا.
ويعد "بايدن" أحد المرشحين الديمقراطيين الأوفر حظا لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. -

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