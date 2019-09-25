بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

25 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أعنف رد من الإدارة المصرية على أردوغان، وستكون هناك إجراءات حقيقية من مصر ضد تركيا".



وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الثلاثاء، أنه لأول مرة تتحدث وزارة الخارجية عن وقائع تحدث في تركيا، قائلا: "نفسي مرة واحد يطلع واحد من عناصر الجماعة الإرهابية يقول هو بيقبض منين، ويقول الحكاية ماشية أزاي؟".

