  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:49 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

وزارة الخارجية المصرية

الخارجية ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة "مرسي"

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

بشأن تصريحات أردوغان..

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

#

ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

#

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

#

تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أعنف رد من الإدارة المصرية على أردوغان، وستكون هناك إجراءات حقيقية من مصر ضد تركيا".
وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  mbc مصر، يوم الثلاثاء، أنه لأول مرة تتحدث وزارة الخارجية عن وقائع تحدث في تركيا، قائلا: "نفسي مرة واحد يطلع واحد من عناصر الجماعة الإرهابية يقول هو بيقبض منين، ويقول الحكاية ماشية أزاي؟".
وتابع: "أردوغان لن يتوقف عن إهانة مصر، في أي مناسبة دولية، وبيان وزارة الخارجية جاء شديد اللهجة، ولأول مرة يتم اتهام أردوغان بدعم الإرهاب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"
» ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"
» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية