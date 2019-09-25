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وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 88 سنة

الرياضة

هوغيت الخوري
هوغيت الخوري

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هوغيت الخوري

توفيت فنانة شهيرة أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 سنة.

و توفيت الفنانة التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري، ابنة بشارة الخوري، أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، عن عمر يناهز 88 عاما، مساء أمس، وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في بيروت أمس، وفاتها بعد رحلة طويلة في عالم الفن التشكيلي.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن هوغيت الخوري:

- دخلت هوغيت مجال الرسم في السادسة عشرة من عمرها تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي الذي كان يقيم في لبنان.

- انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة التخصص ودرست الفن وهي في الـ33 من العمر في الجامعة الأمريكية ببيروت.

- تزوجت الفنانة من الفرنسي بول كالان وحملت اسمه لتصبح هوغيت كالان.

- أقامت معرضها الشخصي الأول خلال عام 1970 في "دار الفن والآداب" وهي القاعة التي صارت في ما بعد تحمل اسم جانين ربيز.

- بعد ذلك، غادرت هوغيت إلى باريس، حيث عاشت حوالى 15 عاما، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس.

- وبين لوس انجلوس وباريس، طورت هوغيت موهبتها وأصبحت لوحاتها تحظى بإقبال المزادات الفنية العالمية مثل مزاد سوذبيز.

- شاركت الفنانة في معارض بارزة أقيمت في الإمارات والسعودية، وكانت من بين 15 شخصا نالوا تكريم الجامعة الأمريكية في بيروت.

- اشتهرت كالان بإشاعة أجواء من الفرح والأمل في أعمالها ووصفتها الصحافة الثقافية في تقاريرها بإنها "الفتاة التي لا تكبر" خاصة أنها ظلت ترسم بعد سن الثمانين.

- في عام 2013 أُقيم لها معرض استعادي بمركز بيروت للمعارض ضم نماذج من مختلف مراحلها عبر 50 عاما، توزعت بين الرسم والنحت والنسيج وتصميم الأزياء، حيث سبق لها مع واحد من أكبر بيوت الأزياء حول العالم.

- كان للفنانة الراحلة خطها الخاص في عالم الأزياء حيت تميزت أزياؤها بالألوان الشرقية وهو ما عكسته على رسومها ذات الطابع الزخرفي المتحرر من قيود الزخرفة.

- كتب الصحفي اللبناني مرسيل غانم، في تغريدة ينعيها بها على تويتر: "غابت اليوم الرائدة في الفن التشكيلي اللبناني عن 88 عاما، هوغيت كالان وهي ابنة الرئيس بشارة الخوري وهي نحاتة وعرضت وتُعرض أعمالها في أكبر وأهم متاحف العالم. فراشة الألوان والتعاويذ رحمك الله".


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