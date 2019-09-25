  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:52 ص
بحث متقدم
صلاح و دانيال

"موقف قديم" قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم تصويت "دانيال" لصلاح

فيفي عبده

فيفي عبده: لهذه الأسباب صورت فيديو "سب الدين" .. أعتذر

أدهم الكيكي

والد الطفل الزمالكاوي: تصرفات أدهم كانت غريبة يوم الحادث

ريني فايلر

فايلر مصدوم من سوء مستوى 3 لاعبين بالأهلي.. فمن هم؟

عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

وزارة الخارجية المصرية

الخارجية ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة "مرسي"

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

"موقف قديم" قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم تصويت "دانيال" لصلاح

الصفحة الأخيرة

صلاح و دانيال
صلاح و دانيال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

دانيال عن عدم تصويته لصلاح بسبب "ديانته": صوت لـ"ماني" المسلم

#

ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي وراء اعتزالها الإعلام

#

السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"

#

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

صلاح

مانى

كشف الصحفي هاني دانيال عن موقف قديم حدث بينه وبين النجم المصري محمد صلاح قبل ذلك ، وهو ما فتح باب الاحتمالات حول كون هذا الموقف هو السبب الحقيقي لعدم اختيار "دانيال" لـ"صلاح" في المركز الأول بتصويت "ذا بيست" الذي تنظمه "الفيفا".

ورد "دانيال" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ، على الاتهامات التي تطارده بعدم التصويت لـ"صلاح" رغم كونهما أبناء وطن واحد ، مؤكدًا أن الأمر ليس شخصيا ولا يجب أن يقال بتلك الطريقة.

وأضاف: "صلاح رفض يعمل معايا حوار بعد نهائي دوري أبطال أوروبا و فضّل الصحفيين الأجانب .. الأمر عادي ومفهوم".

وتابع: "أرى أن ماني أفضل منه هذا العام لوصوله إلى نهائي بطولة أفريقيا مع منتخب بلاده".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 88 سنة
» تعرف على لاعب الزمالك الذي يسميه زملاؤه باسم "عم شكشك"
» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"
» ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"
» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية