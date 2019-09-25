محمد يوسف: هذه حقيقة تورطي في إصابة مؤمن زكريا بأزمته النفسية

25 سبتمبر 2019 - 08:20 ص

دافع محمد يوسف - المدرب العام السابق للنادي الأهلي - عن نفسه ضد الاتهامات التي طالته بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن الصورة أثناء توليه المهمة الفنية.



وقال "يوسف" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية "صدى ابلد" : "لا يعرف الكثيرون أنني قمت بإعداد برنامج خاص لمؤمن زكريا لإعادته للمباريات عقب حصولي على مهمة الرجل الأول في الفريق بعد رحيل كارتيرون".



وأضاف: "طلبت من سامي قمصان وعادل مصطفى التناوب على تدريب مؤمن زكريا بشكل خاص عقب انتهاء المران حتى يعود لسابق مستواه".



واستدرك: "لو أنا عايز أحارب مؤمن زكريا ليه هحاول أجهزه وليه ضميته للقايمة معايا في الـ6 مباريات اللي توليت المهمة فيهم؟".



