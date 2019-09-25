» مرتضى يهاجم الخطيب بكلمات نارية

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مرتضى

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - بعد تقدم الأخير بشكوى لاتحاد الكرة بسبب التراشق الذي حدث بين مرتضى وخالد مرتجي في مباراة السوبر.

وقال "مرتضى" في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" : "اللي حصل بيني وبين خالد مرتجي مالوش أي علاقة بالمباراة .. الواقعة بعد المباراة".

وأضاف: "الخطيب مش عايز يهدأ .. عايز يعمل فتنة في البلد .. محدش بقى بيحبك يا خطيب بعد مواقفك السياسية الأخيرة .. هو مش عارف قيمة الأهلي الي سبق وكان رئيسه سعد زغلول".

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