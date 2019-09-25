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الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرًا فلسطينيًا

الحياة السياسية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7فلسطينيين في القدس الشرقية
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7فلسطينيين في القدس الشرقية

وكالات - الدويني فولي

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزله في القدس وقامت بتفتيشه.

وبحسب بيان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.

والفلسطينيون الذين اعتقلوا  يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت.

وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلاً.

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