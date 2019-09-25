الأسد يعلن موازنة سوري : العجز صفر%

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أعلن الرئيس السوري بشار الأسد موازنة سوريا بقيمة 9 مليارات دولار بعجز 0% بعدما ألغى كل الدعم عن الطحين والكهرباء والبنزين.

 ويأتي هذا لأول مرة، حيث يتم الإعلان عن موازنة سوريا بعجز 0% طالباً من المواطنين تحمل الصعوبات كي لا تسدين سوريا أي دولار من الخارج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديار" تحت عنوان "الأسد يعلن موازنة 9 مليارات لعجز "صفر" بعد رفع كل الدعم" أصدر وزير المالية توجيهات دفع كل ديون سوريا الخارجية وهي 23 مليار دولار وبذلك تكون سوريا قد خرجت من الحرب بدين صفر وتم تسديد الديون لروسيا وايران والعراق و11 دولة لها ديون صغيرة.

وأضافت الصحيفة أنه في أكبر قرار بتاريخ سوريا وفي سابقة لم تحصل منذ استقلال سوريا، أعطى الأسد أمرا إلى وزير المالية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 150 رجل أعمال ثروتهم تقارب الـ 275 مليار دولار بتهمة الفساد منذ عام 2002 حتى عام 2016 وعلى رأسهم رامي مخلوف ابن خال الأسد التي وصلت ثروته الى 36 مليار دولار.


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