» تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية

25 سبتمبر 2019 - 09:58 ص

تحطمت طائرة تدريب من طراز "ميج 21" تابعة للقوات الجوية الهندية، اليوم، بالقرب من قاعدة قاليور الجوية في ولاية "ماديا براديش" وسط البلاد.





وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الطائرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة روتينية، مشيرة إلى أن قائد الطائرة قد نجا من الحادث هو ومساعده.



