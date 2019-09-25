» "ميتشو" يظهر العين الحمراء للاعبي القلعة البيضاء

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تأهيل

هاجم المدير الفنى لنادى الزمالك الصربى "ميتشو"، لاعيبه بعد انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى، على الرغم من تحقيق الثلاث نقاط فى افتتاح بطولة الدورى.

وأبدى ميتشو عدم رضاه عن الأداء طوال المباراة، وعدم الإيجابية على المرمى بالشكل المطلوب، علاوة على التراخى الشديد، وشدد على أن ذلك كان سيكلف الفريق ضياع نقطتين فى بداية المشوار المحلى مؤكداً أن هذا مؤشر خطر على الجميع، وهدد الجميع بعقوبات مادية قاسية والاستبعاد من المباريات حال تكرار سوء الأداء الذى شاهده أمام الاتحاد السكندرى.

فى السياق ذاته بدء المدير الفنى تجهيز مصطفى محمد لقيادة الهجوم الأبيض خلال المواجهة المقبلة أمام جينيريسيون فوت السنغالى المقرر لها يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكلف مدرب الأحمال بوضع برنامج بدنى مكثف له لرفع لياقته كى يمكنه خوض المباراة كاملة وعدم تبديله.


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