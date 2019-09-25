شاهد.. ساعات الرعب بمسرح موسيقى بعد إطلاق الرصاص

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حالة من الرعب عاشتها إحدى قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب إطلاق رصاص.

وهرع المئات من جمهور الحاضرين بسرعة رهيبة، وهم يتساقطون، حيث تعرض الكثير لعمليات دهس.

وكان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج، بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".

وبحسب ما كشفه شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان، خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو

وكان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبا من إطلاق الرصاص.

وأضافت الصحيفة أنه لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.

ورغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح مجددا.

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