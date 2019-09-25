مصرية تبكى أمام "الأمم المتحدة": "بعشقك يا ريس"

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بكت سيدة من الجالية المصرية، من أمام مقر الأمم المتحدة، قائلة: "على المصريين بالداخل أن يتذكروا عدم الأمان الذي كانوا يعيشون فيه قبل تولي الرئيس السيسي المسئولية".

وأضافت خلال حوارها لبرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، قائلة: "يجب أن يتخلص المصريون من ذاكرة السمك التي يعيشون بها، لافتة إلى أن النساء كن يخفن الخروج من المنزل، ويتم تثبيت الرجال وسرقتهم في الشوارع.

وتابعت منفعلة، موجهة رسالة للرئيس السيسي: "إحنا بنعشقك، انت حتة من تراب مصر، ولما بتيجي لينا بنحس إن حتة من مصر جات لينا.. إحنا مهما بعدنا جذورنا في مصر.. وبقولك نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا إحنا بنحبك".

ووجهت سيدة أخرى رسالة إلى المصريين، "حافظوا على مصر.. لو سقطت المرة دي هتبقوا مشردين.. متسمعوش كلام الخونة اللي في الداخل وفي الخارج.. نسيتوا إن الرئيس السيسي احنا اللي قولنا له انزل.. عيب.. اقفوا جنب رئيسكم.. متسمعوش كلام العملاء اللي في الخارج".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=pR2YSGLGWgs

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