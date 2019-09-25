"اتكسفت إني مصرية".. رواية صادمة ترويها الشوباشي لأول مرة

25 سبتمبر 2019 - 10:21 ص

أكد الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الدولة حاليًا تهتم بإعادة مصر إلى مكانها ومكانتها الطبيعية، قائلة: "شوفت الدويقة زمان كنت راجعة من باريس وبقالي 27 سنة ماجيتش مصر، وشوفت مشهد بشع لا يليق بمصر، ووقتها اتكسفت إني مصرية".



وطالبت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "ما وراء الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يطالب المحافظين بجمع القمامة من كل مكان بالمحافظة، معلقة: "القمامة منجم ذهب، وثروة مهدرة، وتصنع نوع من القبح والتردي المعنوي".



وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن حل مشكلة القمامة لا تحتاج إلى عملة صعبة، بل تحتاج إلى إرادة وإدراك ووعي بمكانة مصر.



وناشدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، كل المسئولين بالاهتمام بمسألة المرور، لافتة إلى أن مصر أول دولة في عدد ضحايا الطرق، مشيدة بطريق الإسكندرية، قائلة: "طريق الإسكندرية رائع، ويوجد حارة مخصصة لسيارات النقل"، مشددة على ضرورة أن يكون هناك لدينا شعور بضرورة تطبيق القانون، بالإضافة إلى الحاجة إلى رقابة، معلقة: "لأننا قعدنا سنين كتير في تسيب، وخلانا اعتدنا عليه وافتكرنا إن أي حاجة غير التسيب قمع".



وتابعت: "مش عايزين نضيع إنجازاتنا العظيمة بحاجات بسيطة مثل القمامة إللي ممكن نتلافاها بشوية جدية"، مشيدة بالإنجازات الحالية؛ من إنشاء مصانع، وإنشاء طرق جديدة، وتخصيب أراضي زراعية، معلقة: "هو ده المستقبل الحقيقي".

