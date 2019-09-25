أديب: "السيسي جابلكم بواسير"

25 سبتمبر 2019 - 10:57 ص

ثمن الإعلامي عمرو أديب، حجم اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معقبًا أنه لا يوجد رئيس دولة كبرى لم يلتق مع الرئيس السيسي.



وأكد أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر دولة ذات أهمية ولها مواقف مهمة من عدة قضايا، لافتا إلى أن الإخوان روجوا أن قادة العالم لن يلتقوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي.



و أضاف الإعلامي: "صور السيسي مع قادة العالم جابت بواسير لناس كتير، السيسي جابلكم بواسير"، منوهًا بأن عدد اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي خلال تلك الزيارة هو الأكبر له خلال زياراته للأمم المتحدة.

