  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
أليسا

بسبب "آل الشيخ".. إليسا تصدم متابعيها بتغريدة غامضة

بيع كلي

صادم.. عرض بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر في هذه الدولة

استثمارات سعودية في مصر

استثمارات سعودية في مصر بـ10 مليارات

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "السيسي جابلكم بواسير"

فريدة الشوباشي

"اتكسفت إني مصرية".. رواية صادمة ترويها الشوباشي لأول مرة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن تأجيل لقاء بطل السنغال

صورة من الفيديو

مصرية تبكى أمام "الأمم المتحدة": "بعشقك يا ريس"

رعب

شاهد.. ساعات الرعب بمسرح موسيقى بعد إطلاق الرصاص

بيع خطاب أحد أزواج مارلين مونرو بمبلغ 78 ألف دولار

مذكرات سرية تكشف علاقة مارلين مونرو برئيس أمريكي سابق

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7فلسطينيين في القدس الشرقية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرًا فلسطينيًا

صادم.. عرض بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر في هذه الدولة

عرب وعالم

بيع كلي
بيع كلي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة عن اغتصاب السيدات في هذه الدولة

#

صور تكشف تورط هذه الدولة في هجمات «أرامكو»

#

انضمام 10 شرطيات مصريات لبعثة الأمم المتحدة في هذه الدولة

#

أول جريمة بشرية في الفضاء.. ارتكبتها هذه المرأة

قام العديد من المواطنين في إيران بعرض أعضائهم البشرية من خلال لصق قطعة من الورق على الأبواب وجدران المستشفيات، وكتابة معلومات عن أعمارهم وفصيلة الدم.

وقد انتشرت ظاهرة بيع أعضاء الجسم لدى الإيرانيين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعلها تجارة مؤسسية منظمة.

ويعتبر بيع الكلى الأعلى، حيث إن هذه التجارة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تعد تقتصر على بيع الكلى، فحسب ولكنها شملت بيع أعضاء مثل الكبد والرئة ونخاع العظام والقرنية.

كما تبين أنه لا يوجد سعر ثابت لأعضاء الجسم، حيث اختلفت الأسعار وفقا لعوامل عدة، منها عمر البائع، وحالة المريض، ومدى قربه من الموت، وسرعة حاجته للشراء، وكذلك فصيلة دم البائع، فتكون الأسعار أعلى بالنسبة لمجموعة الدم O سالب أو B +.

يذكر أنه تم بيع الكلى في عام 2018  ما بين 50 و100 مليون تومان، (5 – 10 آلاف دولار).

بينما رواحت أسعار الكبد بين 150 – 500 مليون تومان (15 – 50 ألف دولار)، والقرنية بـ 200 مليون تومان (20 ألف دولار)، ونخاع العظم بـ100 مليون تومان (10 آلاف دولار).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل شخص "ذبح بقرة" بالهند
» المالية: 1,6 مليار جنيه من العملات المعدنية خلال 4 سنوات
» تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية
» أسماء حكام مباريات الجولة الثانية بالدورى
» "ميتشو" يظهر العين الحمراء للاعبي القلعة البيضاء
» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل السنغال
» مرتضى يهاجم الخطيب بكلمات نارية
» فنانة شهيرة: كنت بغسل رجل جوزي .. وبزغزغه كل يوم
» ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟
» محمد يوسف يفجر مفاجأة مدوية عن خماسية صنداونز
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 88 سنة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية