صادم.. عرض بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر في هذه الدولة

25 سبتمبر 2019 - 11:32 ص

قام العديد من المواطنين في إيران بعرض أعضائهم البشرية من خلال لصق قطعة من الورق على الأبواب وجدران المستشفيات، وكتابة معلومات عن أعمارهم وفصيلة الدم.

وقد انتشرت ظاهرة بيع أعضاء الجسم لدى الإيرانيين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعلها تجارة مؤسسية منظمة.

ويعتبر بيع الكلى الأعلى، حيث إن هذه التجارة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تعد تقتصر على بيع الكلى، فحسب ولكنها شملت بيع أعضاء مثل الكبد والرئة ونخاع العظام والقرنية.

كما تبين أنه لا يوجد سعر ثابت لأعضاء الجسم، حيث اختلفت الأسعار وفقا لعوامل عدة، منها عمر البائع، وحالة المريض، ومدى قربه من الموت، وسرعة حاجته للشراء، وكذلك فصيلة دم البائع، فتكون الأسعار أعلى بالنسبة لمجموعة الدم O سالب أو B +.

يذكر أنه تم بيع الكلى في عام 2018 ما بين 50 و100 مليون تومان، (5 – 10 آلاف دولار).

بينما رواحت أسعار الكبد بين 150 – 500 مليون تومان (15 – 50 ألف دولار)، والقرنية بـ 200 مليون تومان (20 ألف دولار)، ونخاع العظم بـ100 مليون تومان (10 آلاف دولار).



